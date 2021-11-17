Последние новости Ижевска на утро 17 ноября 2021 года: аварийное состояние коррекционной школы №39 и более 1 600 заболевших коронавирусом после прививки

Для достижения коллективного иммунитета в республике планируют привить 80% населения. Фото: Ильяс Бекмансуров В Удмуртии продолжается бесплатная

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 17 ноября. Синоптики обещают -2°C и небольшой снег. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 17 ноября одной строкой:

- 75-летний мужчина спас рыбака в Удмуртии из-подо льда

- 11-летний ребенок напал с ножом на водителя в Удмуртии

- Трех жителей Удмуртии обвиняют в незаконной добыче лося

- Пьяного водителя в Ижевске силой вытащили из машины и задержали

- В столкновении «девятки» с фурой на трассе в Удмуртии пострадал 13-летний мальчик

- Большинство торгов на круглосуточную охрану школ и детских садов Ижевска признаны несостоявшимися

- Напоил, уложил спать и обокрал: жителя Удмуртии подозревают в краже 39 тысяч рублей со счета едва знакомого собутыльника

- Четыре старшеклассника из Удмуртии выиграли по миллиону рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена»

- 49-летний житель Ижевска подозревается в коммерческом подкупе

- Защищать елки от браконьеров в Удмуртии будут при помощи квадрокоптеров и фотоловушек

- Учеников школы №39 в Ижевске переведут в другие образовательные учреждения в связи с аварийным состоянием здания

Перейдем к подробным новостям:

В МОЖГЕ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОБУС

Фото: МЧС по УР

К счастью, никто не пострадал. Правда, есть повод задуматься о водительской солидарности и взаимовыручке на дорогах. Подробнее

ПО ВИНЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОДРЯДЧИКА ОКОЛО 30 ИЖЕВСКИХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОХРАНЫ

Фото: Дарья Мерзлякова

Красноярская охранная компания выиграла конкурс, но не выполнила свои обязательства. Подробнее

КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В УДМУРТИИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПРЕВЫСИЛО 1 600 ЧЕЛОВЕК

Для достижения коллективного иммунитета в республике планируют привить 80% населения. Фото: Ильяс Бекмансуров В Удмуртии продолжается бесплатная

Это по прежнему ничтожный процент от общего числа заболевших (и от числа привитых). Подробнее

КОРРЕКЦИОННУЮ ШКОЛУ № 39 ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНОЙ

Фото: Google Maps

Сейчас решается вопрос о переезде. Подробнее