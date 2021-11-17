Последние новости Ижевска на утро 17 ноября 2021 года: аварийное состояние коррекционной школы №39 и более 1 600 заболевших коронавирусом после прививки

Для достижения коллективного иммунитета в республике планируют привить 80% населения. Фото: Ильяс Бекмансуров В Удмуртии продолжается бесплатная
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 17 ноября. Синоптики обещают -2°C и небольшой снег. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 17 ноября одной строкой:
- 75-летний мужчина спас рыбака в Удмуртии из-подо льда
- 11-летний ребенок напал с ножом на водителя в Удмуртии
- Трех жителей Удмуртии обвиняют в незаконной добыче лося
- Пьяного водителя в Ижевске силой вытащили из машины и задержали
- В столкновении «девятки» с фурой на трассе в Удмуртии пострадал 13-летний мальчик
- Большинство торгов на круглосуточную охрану школ и детских садов Ижевска признаны несостоявшимися
- Напоил, уложил спать и обокрал: жителя Удмуртии подозревают в краже 39 тысяч рублей со счета едва знакомого собутыльника
- Четыре старшеклассника из Удмуртии выиграли по миллиону рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
- 49-летний житель Ижевска подозревается в коммерческом подкупе
- Защищать елки от браконьеров в Удмуртии будут при помощи квадрокоптеров и фотоловушек
- Учеников школы №39 в Ижевске переведут в другие образовательные учреждения в связи с аварийным состоянием здания
Перейдем к подробным новостям:
В МОЖГЕ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОБУС
Фото: МЧС по УР
К счастью, никто не пострадал. Правда, есть повод задуматься о водительской солидарности и взаимовыручке на дорогах. Подробнее
ПО ВИНЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОДРЯДЧИКА ОКОЛО 30 ИЖЕВСКИХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОХРАНЫ
Фото: Дарья Мерзлякова
Красноярская охранная компания выиграла конкурс, но не выполнила свои обязательства. Подробнее
КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В УДМУРТИИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПРЕВЫСИЛО 1 600 ЧЕЛОВЕК
Для достижения коллективного иммунитета в республике планируют привить 80% населения. Фото: Ильяс Бекмансуров В Удмуртии продолжается бесплатная
Это по прежнему ничтожный процент от общего числа заболевших (и от числа привитых). Подробнее
КОРРЕКЦИОННУЮ ШКОЛУ № 39 ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНОЙ
Фото: Google Maps
Сейчас решается вопрос о переезде. Подробнее