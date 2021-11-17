17 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

478 человек выздоровели. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 17 ноября в республике выявлено 380 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 24 ребенка и 60 человек старше 65 лет. Зафиксировано 17 смертей.

478 человек выздоровели, их выписали.

7 090 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 102 - в состоянии средней степени тяжести, 393 – в тяжелом состоянии.

Всего на 17 ноября в Удмуртии зарегистрировано 70 732 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 59 609 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирован 3 098 летальный исход.

Вакцинированы 596 156 жителей Удмуртии. Из них 380 837 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 104 323 человека.

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