Более 8 700 гектаров сельскохозяйственных земель восстановили в Удмуртии в 2021 году

На сегодняшний день в Удмуртии не используется более 200 тыс. гекатров пахотных земель. Фото: Александр Бречалов

В Удмуртии продолжается процесс восстановления заброшенных сельскохозяйственных земель, начатый еще в 2017 году. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, в текущем году восстановлено более 8 700 гектаров земель, что примерно соответствует площади такого города, как Сарапул.

«За это время урожай хлеба и овощей начал расти еще на 35 тысячах гектаров», – пишет Александр Бречалов.

В этом году на работы по восстановлению заброшенных земель сельхозпредприятия получили 44 млн рублей. Отмечается, что больше всего земли ввели в оборот в Сарапульском районе (около 3,3 тыс. гектаров).

На сегодняшний день в Удмуртии не используется более 200 тыс. гекатров пахотных земель.

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