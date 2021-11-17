Двое детей пострадали в ДТП на дорогах Удмуртии с интервалом в 15 минут

Дети получили травмы и доставлены в медучреждения. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 16 ноября, на дорогах Удмуртии с интервалом в 15 минут произошло два ДТП с пострадавшими детьми, сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии. Что интересно, обе аварии произошли на улице Ленина, пусть и в разных населенных пунктах.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Так, около 17:00 напротив дома №42 по улице Ленина в Сарапуле 47-летняя женщина за рулем автомобиля «Дэу Нексия» сбила 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

Спустя 15 минут напротив дома №92 по улице Ленина в селе Красногорское 52-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил восьмилетнюю девочку, которая также перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

И в том, и в другом случае дети получили травмы и доставлены в больницу.

«Уважаемые пешеходы! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!», – напоминает Госавтоинспекция.

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