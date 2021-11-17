Ночное свечение над Ижевском: причина явления

Жители Ижевска строят разные конспирологические теории по поводу странного ночного свечения в небе над городом. Фото: Сергей Павлов

В последнее время пользователи социальных сетей делятся фотографиями светящегося облака, которое появляется в небе столицы Удмуртии по ночам. В комментариях под фото ижевчане полемизируют друг с другом и пытаются разобраться в причинах подобного явления, порой ударяясь в конспирологию.

Фото: Сергей Павлов

К сожалению (или к счастью), никакой мистики здесь нет. Желтое свечение в небе – результат работы систем искусственного досвечивания растений на тепличных комбинатах в Хохряках и в микрорайоне Сельхозвыставка. Такие системы позволяют получать овощи круглый год.

Системы искусственного досвечивания растений позволяют получать овощи круглый год. Фото: Полина Андрианова

Когда в городе устанавливается пасмурная погода, а облака опускаются достаточно низко, свет от теплиц как бы «упирается» в них – это и видят ижевчане.

В 2019 году ижевчане уже сталкивались с подобным явлением. А в сентябре точно такое же свечение видели жители Нижнего Новгорода

Напомним, ранее жители города сообщали о странном световом шпиле, пронзающем небо над Ижевском.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

17 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Более 8 700 гектаров сельскохозяйственных земель восстановили в Удмуртии в 2021 году