Ночное свечение над Ижевском: причина явления

Жители Ижевска строят разные конспирологические теории по поводу странного ночного свечения в небе над городом. Фото: Сергей Павлов
В последнее время пользователи социальных сетей делятся фотографиями светящегося облака, которое появляется в небе столицы Удмуртии по ночам. В комментариях под фото ижевчане полемизируют друг с другом и пытаются разобраться в причинах подобного явления, порой ударяясь в конспирологию.
Фото: Сергей Павлов
К сожалению (или к счастью), никакой мистики здесь нет. Желтое свечение в небе – результат работы систем искусственного досвечивания растений на тепличных комбинатах в Хохряках и в микрорайоне Сельхозвыставка. Такие системы позволяют получать овощи круглый год.
Системы искусственного досвечивания растений позволяют получать овощи круглый год. Фото: Полина Андрианова
Когда в городе устанавливается пасмурная погода, а облака опускаются достаточно низко, свет от теплиц как бы «упирается» в них – это и видят ижевчане.
В 2019 году ижевчане уже сталкивались с подобным явлением. А в сентябре точно такое же свечение видели жители Нижнего Новгорода
Напомним, ранее жители города сообщали о странном световом шпиле, пронзающем небо над Ижевском.
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