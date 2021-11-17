17-летний житель Удмуртии получил условный срок за распространение детской порнографии

В рамках расследования проведены судебные экспертизы (в том числе искусствоведческая). Фото: Сергей Грачев

17-летнего жителя села Сюмси признали виновным распространении детской порнографии (статья 242.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. Установлено, что он размещал в интернете интимные фотографии своей несовершеннолетней знакомой.

«Молодой человек заявил на следствии, что такие «картинки», по его мнению, разрешены к общему доступу неограниченного круга пользователей социальных сетей», – говорится в сообщении.

В рамках расследования проведены судебные экспертизы (в том числе искусствоведческая), допрошены свидетели, осмотрены средства связи, которые использовал обвиняемый.

Суд приговорил молодого человека к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.

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