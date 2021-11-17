Поселение золотоордынской эпохи открыли в Глазовском районе Удмуртии

На этом месте в XIV веке находилась деревня. Фото: Музей-заповедник УР «Иднакар»

Специалисты отдела археологии музея-заповедника «Иднакар» открыли в Глазовском районе Удмуртии уникальное историческое поселение XIV века. Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, находка является первым достоверным и безошибочно датированным селищем золотоордынского времени на чепецких землях.

Вид на площадку памятника с севера. Фото: Музей-заповедник УР «Иднакар»

«Вещевой материал, найденный во время полевых работ, можно охарактеризовать как послечепецкий и обозначить отчётливыми временными рамками. Напомним, что прежде памятники этого периода в бассейне среднего течения Чепцы не были известны. Считалось, что поселенческая активность угасла здесь в XIII веке с исчезновением чепецкой археологической культуры», – говорится в сообщении.

Вид на площадку памятника с юго-востока. Фото: Музей-заповедник УР «Иднакар»

В частности, одной из находок, позволяющих четко датировать памятник, стал джучидский данг (монета с арабской вязью, ходившая в Золотой Орде).

Джучидский данг – одна из находок, четко датирующих памятник. Фото: Музей-заповедник УР «Иднакар»

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