Подозреваемого в грабеже пенсионерки в Ижевске установили благодаря молекулярно-генетической экспертизе

До избрания меры пресечения подозреваемый помещен в СИЗО. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске задержали 25-летнего ранее судимого гражданина без определенного места жительства. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, его подозревают в грабеже пенсионерки, совершенном в подъезде одного из домов по улице Орджоникидзе 25 октября текущего года.

«В дневное время неизвестный вошел вслед за потерпевшей в подъезд, а в лифте выхватил из ее рук сумку. Пенсионерка оказала сопротивление, в ходе которого поцарапала злоумышленника. После того, как лифт открылся, она стала звать на помощь», – говорится в сообщении.

На крики пенсионерки в подъезд вышли ее соседи. Они попытались остановить преступника, однако мужчина выбросил похищенную сумку и скрылся с места преступления.

Сотрудникам Экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртской Республике удалось установить личность преступника. Для этого пришлось провести молекулярно-генетическую экспертизу биологических объектов, изъятых с ногтей потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ. До избрания меры пресечения подозреваемый помещен в СИЗО. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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