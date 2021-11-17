Пожарные в Ижевске спасли из огня 7 человек

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Фото: МЧС по УР

Накануне, 16 ноября, около 22:00 в МЧС по Удмуртии поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ворошилова в Ижевске. Как сообщает пресс-служба министерства, на место происшествия выехали пожарные 4-ой городской пожарно-спасательной части.

«Когда прибыли на место, из окна второго этажа шел черный дым. В подъезд зашли - со второго этажа и выше плотное задымление, ничего не видно. Была информация, что в квартире могли находиться люди. Мы сформировали два звена газодымозащитной службы, включились в дыхательные аппараты: одно пошло проверять горящую квартиру, второе сразу на эвакуацию направилось, также организовало дымоудаление. Прибывающие подразделения 2-ой и 19-ой частей, городские спасатели также стали проводить эвакуацию», – рассказал начальник караула Анатолий Семакин (цитата по пресс-службе министерства).

При помощи специальных устройств пожарные спасли и передали бригадам скорой помощи двух женщин. Всего из квартир верхних этажей было выведено 7 человек.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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