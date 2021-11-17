В ночь на 18 ноября в Удмуртии резко похолодает

В МЧС предупредили о высокой вероятности тумана. Фото: Игорь Бобров

Ночь с 17 на 18 ноября в Удмуртии отметится резким похолоданием, сообщает региональный Гидрометцентр. Температура воздуха окажется в пределах -14..-19°С, без осадков. Осадков не ожидается.

«В дневные часы вновь прогнозируется потепление до -2..-7°С, временами пройдет небольшой снег. Местами возможен гололед», – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, ближайшей ночью местами ожидается туман, который может продержаться до середины дня.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

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