Предприниматель из Удмуртии выплатит компенсацию за торговлю контрафактными «смешариками»

Суд удовлетворил исковое заявление. Фото: www.smeshariki.ru

Завьяловский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению ООО «Смешарики», которое обладает исключительными правами на изображения героев известного мультсериала. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, местный индивидуальный предприниматель нарушил авторские права на использование рисунков Нюши, Лосяша и Ежика, поскольку продал детские игрушки, выполненные в виде этих героев.

«При осмотре установлено, что товар, предложенный ответчиком к продаже и реализованный в ходе закупки, является контрафактным, поскольку на нём отсутствует информация о правообладателе объектов интеллектуальной собственности и об изготовителе товара, тем самым имеет место факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности», – говорится в сообщении.

Истец просил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 30 000 рублей. На момент обращения ответчик уже не являлся индивидуальным предпринимателем, поэтому иск был предъявлен физическому лицу.

Бывший предприниматель высказывал возражения против заявленных требований – по его словам, все контрафактные игрушки были сняты с продажи и уничтожены. Он отрицал, что грубо нарушил авторское право, и указывал на факт приобретения игрушек в свободной розничной продаже в Москве, что, по его мнению, исключает возможность негативного воздействия данной продукции на детей.

«Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на произведение изобразительного искусства ввиду его незаконного использования и удовлетворил исковые требования ООО «Смешарики» в полном объеме», – резюмирует пресс-служба судов республики.

Решение не вступило в законную силу.

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