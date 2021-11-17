Движение через железнодорожный переезд на Красноармейской в Ижевске временно перекроют

Водителям придется выбирать пути объезда. Фото: Миндортранс УР

Движение автотранспорта через ж/д переезд на улице Красногеройской в Ижевске временно закроют в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба Миндортранспорта Удмуртии, ограничения будут действовать с 21:00 18 ноября до 05:00 19 ноября.

«В этот период будут производиться работы по замене устройств заграждения пути (УЗП). Объезд можно совершить через улицы Карла Маркса, Маяковского и Володарского», – говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября было закрыто движение по ж/д переезду на улице Азина.

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