Очередная партия вакцины против гриппа для взрослых поступила в Удмуртию

В 19 административных территориях зафиксировано превышение среднереспубликанского показателя по заболеваемости. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртию поступила очередная партия «взрослой» вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри» в количестве 107 130 доз. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«За период с 8 по 14 ноября 2021 года острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) заболело 11 672 жителя Удмуртской Республики, в т.ч. 6020 случаев (51,6%) приходится на детей в возрасте до 14 лет. Среднереспубликанский показатель составил 776,9 на 100 тысяч населения. Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе регистрировался выше эпидемического порога на 22,7%.», – сообщили в ведомстве.

В 8 140 случаях (69,7%) гриппом болели горожане, в 3 532 случаях (30,3%) – жители сел и деревень.

В 19 административных территориях зафиксировано превышение среднереспубликанского показателя по заболеваемости. Это Ижевск, Воткинск и 17 сельских районов.

«В г. Ижевске за минувшую неделю ОРВИ заболело 5 463 человека (46,8% от общего количества заболевших в регионе), в т.ч. 2 750 детей до 14 лет. Уровень заболеваемости ОРВИ в столице региона регистрировался выше эпидемического порога на 5,3%», – говорится в сообщении.

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