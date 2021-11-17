В Ижевске появится трамвайная остановка «Радио Адам»

Расходы на переименование компания взяла на себя. Фото: Радио «Адам»

Трамвайную остановку «Улица Авангардная» в столице Удмуртии сменит имя на «Радио Адам». Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов при администрации Ижевска удовлетворила коллективное обращение жителей в адрес градоначальника Олега Бекмеметьева.

Инициатива объяснялась в том числе и тем, что «Адам» (12+, 104,5 ФМ), студия которого находится в нескольких десятках метрах от остановки - это единственная городская радиостанция, а ее ежедневная аудитория превышает отметку в 70 тыс. человек.

Фото: Радио «Адам»

«Вся информация, звучащая в эфире: новости, утреннее и вечернее шоу, линейные выходы, посвящена Ижевску. Это и городские события, ЧП, ситуация на дорогах города, культурные события и т.д. Если в городе, что-то происходит, жители Ижевска звонят и пишут на радио «Адам», отправляют фото и видео с места событий, после чего эта информация оперативно звучит в эфире радио», – говорится в тексте обращения.

Помимо прочего, радиостанция на регулярной основе реализует реализует социальные, благотворительные и культурные проекты («Марафон добра», «Елка для каждого», «Голос Ижевска»), а также ведет городские рубрики («Пешком по Ижевску», «Бюро находок»).

Все расходы на переименование компания взяла на себя. После официального утверждения необходимо заменить указатели и внести изменения в транспортные схемы Ижевска.

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