Вспышка в небе: жители Ижевска заметили неизвестный светящийся объект над городом

Странная вспышка замечена в небе над Ижевском (в красном прямоугольнике). Фото: скриншот с видеорегистратора Алексея Шулакова

Жители Ижевска заметили странную вспышку над городом сегодня вечером, 17 ноября. Они стали активно делиться своими наблюдениями в соцсети «ВКонтакте», а горожанин Алексей Шулаков смог поделиться записью с видеорегистратора.

«Все видели метеорит? Падал он четко , я как раз по Нылгинскому ехал», – написали пост и прикрепили видео в группе «Ижевск».

«Это метеор. Все, что не сгорает, и падает на Землю, называют метеоритом», – поправила его Светлана К. в группе «Злой Ижевчанин».

«Это звездочка надо было желание загадать», – посоветовал Кирилл Д.

«В увинском районе д Возеншур тоже было», – отметила Ксения П.

«Я увидела в воинской части Пугачево из окна!», – поделилась Варвала Ф.

«Сегодня максимум интенсивности метеорного потока Леониды. В среднем 15 вспышек в час. Наблюдайте, наслаждайтесь, загадывайте», – пояснил Константин Б.

Подобных сообщений – сотни. «Комсомолка» разбирается, что же это было на самом деле. Достоверной информации пока нет.

Кстати, явление удивило не только жителей Удмуртии. Похожие сообщения активно публикуются в соцсетях соседних регионов.

Вспышка была замечена не только над Ижевском. Фото: скриншот с группы https://vk.com/zd_life

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