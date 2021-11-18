Погода в Ижевске 18 ноября: небольшой снег и резкое похолодание

18 ноября в Ижевске ожидается небольшой снег Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 18 ноября, в столице Удмуртии обещают резкое похолодание и облачность. Просыпаемся, пьем чай и читаем прогноз погоды от «Комсомолки».

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра предупреждают о резком похолодании. Дневная температура опустится до -8…-3°С. Скорость северо-восточного ветра составит 4–9 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Ижевске также пройдет небольшой снег. Днем столбик термометра укажет на -9…-6°С. Южный ветер подует со скоростью 2,3 м/с.

Будьте аккуратны! Синоптики предупреждают о гололедице и снежных накатах.

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