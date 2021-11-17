В школе в Каракулинском районе Удмуртии нашли норовирус

11 ноября в больницу с симптомами отравления обратились несколько учеников Каракулинской средней школы. Фото: Минобрнауки УР

В пробах готовой продукции и пищевого сырья, взятых в столовой Каракулинской средней школы, были обнаружены норовирусы. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

«В ходе эпидрасследования в отношении МБОУ «Каракулинская СОШ» Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (далее – Управление) были выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации. общественного питания населения», Технического Регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», — отчитались в ведомстве.

В частности, в школе нарушались температурные условия хранения пищевых продуктов, не соблюдались требования «товарного соседства», зафиксированы нарушения технологии приготовления блюд, мытья оборудования и инвентаря, отбора и хранения суточных проб. Не проводилась генеральная уборка столовой с использованием средств дезинфекции, не осуществлялся производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил. Кроме того, были обнаружены продукты с истекшим сроком годности.

Роспотребнадзор оштрафовал школу по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ. Размер штрафа составил 40 тысяч рублей.

Ситуация остается на контроле Управления.

Напомним, 11 ноября в больницу с симптомами отравления обратились несколько учеников местной средней школы. 12 ноября сообщалось о 32 заболевших детях и трех сотрудниках образовательного учреждения. Все заболевшие лечатся дома. В школе взяты необходимые пробы. Возбуждено уголовное дело, СК и прокуратура проводят проверки. Все дети находятся в удовлетворительном состоянии, в школе организовано проведение противоэпидемиологических мероприятий. До улучшения эпидситуации школу оставили на дистанте.

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