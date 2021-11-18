11 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

353 пациента находятся в тяжелом состоянии. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 18 ноября в республике выявлено 379 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 27 детей и 68 человек старше 65 лет. Зафиксировано 11 смертей.

312 человек выздоровели, их выписали.

7 269 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 019 - в состоянии средней степени тяжести, 353 – в тяжелом состоянии.

Всего на 18 ноября в Удмуртии зарегистрировано 71 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 59 921 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 109 летальных исходов.

Вакцинированы 603 359 жителей Удмуртии. Из них 386 809 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 105 922 человека.

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