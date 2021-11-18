Седого мужчину в спортивных штанах почти месяц ищут в Ижевске

Он вышел из дома на улице Ворошилова в неизвестном направлении. Фото: ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии ищут Зорина Михаила Геннадьевича 1982 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», 21 октября текущего года он вышел из дома на улице Ворошилова в неизвестном направлении.

ПРИМЕТЫ: на вид 35-40 лет, рост 180 см, худощавый. Короткая стрижка, седые волосы. Был одет в черную бархатную куртку и черные спортивные штаны.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят незамедлительно позвонить на «горячую линию» поисково-спасательного отряда: 8 951-195-29-71, либо же обратиться в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

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