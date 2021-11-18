Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе под Ижевском

Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают в лес, а, напротив, выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 17 ноября, около 18:00, на двадцатом километре автодороги «Западный обход Ижевска» Завьяловского района Удмуртии (около деревни Чужьялово) произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 44-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил лося.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» и его пассажир – 47-летний мужчина, получили травмы», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, особенно в тех местах, где установлены предупреждающие о появлении диких животных дорожные знаки. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают в лес, а, напротив, выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами.

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