Организацию в Ижевске оштрафовали за незаконное оказание услуг общественного питания в ночное время

В Удмуртии действует распоряждение «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции». Фото: архив КП

Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел три административных дела в отношении организации, обвиняемой по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, 18 и 19 августа текущего года около 23:00 организация незаконно оказывала населению услуги общественного питания в торговом объекте «Вобла», а 20 августа в то же время – в торговом объекте «Бочка».

«Организация осуществляла деятельность по оказанию населению услуг общественного питания в ночное время суток без полного технологического цикла производства в нарушение пп. 4 п. 2 Распоряжения Главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. от 18.03.2020 № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики», – говорится в сообщении.

Изучив материалы, суд признал организацию виновной в совершении административных правонарушений и оштрафовал ее на 100 000 рублей.

Постановления суда в законную силу не вступили.

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