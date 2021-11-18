17-летний парень и 18-летняя девушка подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств в Ижевске

Молодым людям светит срок за покушении на сбыт наркотических средств Фото: Архив КП

15 ноября 2021 года была установлена причастность безработных 17-летнего жителя села Завьялово и 18-летней девушки. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотического средства путем оборудования тайниковых закладок в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Следователем был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены подозреваемые. На данный момент применяются все меры для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления и возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Стоит отметить, что за совершенное преступление молодым людям может грозить наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Ранее молодые люди не имели судимости.

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