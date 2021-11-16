Реконструкция эспланады в Ижевске: ровный спуск, современная детская площадка и новое освещение

Обновленная эспланада в Ижевске Фото: Амир Закиров

Забор у эспланады, за которым скрывались работы по реконструкции, убрали в конце прошлой недели. Наконец-то горожане смогли увидеть изменения: на ремонтируемом участке появились горки, детская площадка, скамейки и озеленение. «Комсомолка» расскажет об обновленном пространстве и покажет его.

На реконструированном участке появились зона отдыха и детская площадка, батуты для маленьких горожан и новый вид освещения. Все здесь перекликается с первыми этапами реконструкции Центральной площади. Единственное, что сейчас нельзя оценить в полной мере, так это элементы озеленения, но оно будет разнообразным, пообещала представитель Центра территориального развития Удмуртии Вера Мизгир.

Детскую площадку с батутами и полусферами уже оценили подростки Фото: Амир Закиров

На протяжении всего спуска есть горки для детей Фото: Амир Закиров

Все увиденное вызвало вопросы у горожан, в частности, они касались стоимости проведенных работ.

«Весь год Ижевск ждал когда закончится благоустройство эспланады от улицы Карла Маркса до Красной. Результат ожидания у горожан вызывает резонные вопросы - 53 миллиона за детскую площадку мягко говоря дороговато», – такой пост появился в группе «ДП Ижевск | Доска позора&почета» (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

На эспланаде появились скамейки и цветники Фото: Амир Закиров

Журналистам, которые обозначили вопросы горожан, начальник муниципального казенного учреждения «Служба городского строительства» Алексей Зиновьев пояснил, что сказались сложности рельефа данного участка и большое количество коммунальных сетей, из-за чего даже переносились сроки окончания работ. Были и другие факторы, влияющие на окончательную смету и перечень работ.

Пока остается неблагоустроенным мост через улицу Карла Маркса. Его нельзя отремонтировать в рамках программы «Жилье и городская среда», потому что он является объектом улично-дорожной сети Фото: Амир Закиров

«Сметная стоимость определена госэкспертизой, и стоимость данного объекта 53 миллиона. Почему дорого? Подорожание строительных материалов в этом году было пиковым, в два-три раза. То есть строители сработали в минус. Также у нас сложный рельеф, была проведена очень трудоемкая работа по основанию железобетонных конструкций. Но мы же видим, что не только детская площадка появилась, а озеленение, малые архитектурные формы, место для проведения культурно-массовых мероприятий», – сообщил Алексей Зиновьев.

Как раз из-за этого пришлось перенести и установку обещанного арт-объекта «Сириус». Предполагалось, что конструкция будет пропускать сквозь себя лучи закатного солнца. Однако со времени подготовки документации и реконструкции участка стоимость объекта выросла в несколько раз, поэтому было решено обойтись пока без него. Площадка для него уже готова, а сам «Сириус» появится в следующем году, обещают городские власти.

Также в следующем году в рамках дальнейшей реконструкции планируется отремонтировать участок от ул. Красной до ул. М. Горького, включая саму улицу Красную. Там появятся новое покрытие, клумбы, освещение и туалетная комната. На работы выделят около 75 млн рублей.

Арт-объект «Сириус» должен был стать главным украшением площади. Но его стоимость возросла в несколько раз, поэтому его установят в следующем году

Горожане интересовались и тем, почему не выполнены работы непосредственно на пешеходном мосту через улицу Карла Маркса. В администрации Ижевска пояснили, что все проведенные работы финансировались в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мост в перечень объектов, которые могут быть отремонтированы с помощью этих денежных средств, не входит. Но не все еще потеряно.

«Проектирование реконструкции моста ведется, проектно-сметная документация на финальной стадии, в декабре муниципалитет ее получит. После этого будет известна стоимость строительно-монтажных работ. Далее мы будем определять источник финансирования. Речь идет о нескольких десятках миллионов рублей, но точная сумма будет известна к концу года», – прокомментировала руководитель пресс-службы администрации города Анна Сережникова.

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