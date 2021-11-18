428 недоношенных детей выжили благодаря врачам-неонатологам Перинатального центра в Удмуртии в 2021 году

Выживаемость новорожденных массой от 500 грамм до килограмма составляет 90%, а массой от 1 кг до 1,5 кг - 100%. Фото: Эдуард Карипов, Миздрав УР

Каждый год в Удмуртии появляются на свет 1 000 – 1 050 недоношенных детей (весом менее 1,5 кг). Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, более полвины из них рождаются в перинатальном центре Первой Республиканской клинической больницы, который открылся более 10 лет назад.

«Самый маленький спасенный здесь ребенок весил всего 630 грамм, девочка появилась на свет на 25 неделе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря работе республиканских врачей-неонатологов выживаемость новорожденных массой от 500 грамм до килограмма составляет 90%, а массой от 1 кг до 1,5 кг - 100%. За 10 месяцев текущего года в центре родилось 428 недоношенных малышей, из них с экстремально низкой массой тела до 749 грамм – 5 детей, с экстремально низкой массой тела от 750 до 999 грамм – 30 детей.

«Выхаживание недоношенных детей – это целый комплекс мер и методик, которые должны компенсировать недостаток дыхательной системы, вероятность возникновения у ребенка неврологических проблем, помочь сохранить зрение. У нас для этого есть все необходимое оборудование и специалисты. Большая заслуга Перинатального центра в том, что мы активно внедряем методики бережного выхаживания, которые позволяют обойтись без операций», – рассказала руководитель педиатрической службы 1-й РКБ Наталья Попова (цитата по пресс-службе МЗ УР)

Отмечается, что на текущий момент в Перинатальном центре имеются аппараты искусственной вентиляции легких, которые позволяют проводить все виды поддержки дыхания новорожденных. В числе другого важного оборудования - транспортный кювез с аппаратом ИВЛ, УЗИ экспертного класса и компаундер для набора медикаментов в стерильных условиях в необходимых дозировках.

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