На 0,01 процентных пункта вырастет ставка налога на имущество в Ижевске

За повышение проголосовал 21 депутат, против – шестеро. Фото: архив КП

Депутаты гордумы Ижевска на очередной сессии 18 ноября утвердили повышение ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов с 0,13% до 0,14%. Как сообщает «Коммерсантъ - Удмуртия», за повышение проголосовал 21 депутат, против – шестеро.

«Это касается жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машино-мест, единых недвижимых комплексов, которые включают хотя бы один жилой дом, объектов незавершенного строительства, если они проектируются как жилые дома», – пишет издание.

Кроме того, повышение затронет хозпостройки или сооружения, площадь которых не превышает 50 кв. м. и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства.

Новая налоговая ставка начнет действовать с 1 января 2022 года.

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