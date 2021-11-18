Количество вице-спикеров гордумы Ижевска увеличилось до трех

Андрей Зюзин. Фото: Сергей Грачев

Депутаты гордумы Ижевска в ходе очередной сессии 18 ноября избрали единоросса Андрея Зюзина заместителем председателя городского парламента. Как сообщает «Коммерсантъ – Удмуртия», за него проголосовали все 29 депутатов, присутствующих на заседании.

«На этот пост его выдвинула фракция. Других кандидатур предложено не было», – пишет издание.

Таким образом, сейчас у председателя городской думы Ижевска Фарита Губаева три заместителя, однако на постоянной основе работает лишь Николай Швецов (он был избран постоянным спикером после ухода Олега Гарина в Госдуму РФ). Вторым вице-спикером на непостоянной основе является член партии КПРФ Мария Бобылева.

СПРАВКА КП

Зюзин Андрей Николаевич родился в 1974 году в Каракулинском районе Удмуртии.

1991-1996 гг. – учеба в УдГУ на экономическом факультете. Одновременно – лаборант в лаборатории вычислительной техники экономического факультета УдГУ.

Закончил обучение по специальности «экономика и управление производством». Во время основной учебы прослушал курс по специальности «юриспруденция».

2006-2019 гг. – директор ООО «ПромБетон».

С 2019 г. по настоящее время – заместитель директора ООО «Кембридж».

Зампредседателя постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.

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