Бывший сотрудник фирмы в Ижевске украл из офиса два системных блока общей стоимостью более 500 тысяч рублей

Мужчину уволили еще в августе текущего года, однако он был в курсе наличия в офисе дорогостоящей техники. Фото: Амир Закиров

В дежурную часть 1-го отдела полиции по Ленинскому району Ижевска обратился технический директор одной из фирм. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, из ее офиса на улице Четырнадцатой были похищены два системных блока общей стоимостью более 500 000 рублей.

«При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции №1 было установлено, что офис фирмы находится на втором этаже одного из складских помещений на огороженной охраняемой территории. Неизвестный проник в офис через открытое на микропроветривание пластиковое окно, выходящее на улицу. К окну была приставлена лестница», – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый – 29-летний ранее судимый бывший сотрудник фирмы. Мужчину уволили еще в августе текущего года, однако он был в курсе наличия в офисе дорогостоящей техники и знал, что в помещении нет сигнализации.

Оба «системника» были обнаружены в квартире подозреваемого в разобранном состоянии. Похищенное злоумышленник планировал продать на запчасти.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Игра на гитаре и строительство машины Голдберга: как проходят занятия у ижевских «Лесных котов»

На 0,01 процентных пункта вырастет ставка налога на имущество в Ижевске