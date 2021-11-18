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Общество18 ноября 2021 10:22

«Если бы упустили время, то ничем бы помочь не смогли»: полицейские спасли ребенка беременной женщины из Удмуртии

Жительница Удмуртии поблагодарила полицейских за помощь в транспортировке в перинатальный центр
Шутова Ирина
Здоровью матери и ребенку ничего не угрожает

Здоровью матери и ребенку ничего не угрожает

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба МВД России по Удмуртии поделилась доброй историей. Женщина на седьмом месяце беременности возвращалась домой и внезапно почувствовала сильную боль в животе. Ей повезло, что рядом с ней проезжал автомобиль с полицейскими. Капитан полиции Иван Князев и инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Елена Шерстобитова предложили отвезти будущую маму домой.

Но в дороге ей стало хуже. Было принято решение доставить женщину в больницу. Чтобы не терять время, сотрудники вызвали медиков. Уже через несколько километров женщину передали бригаде скорой помощи.

Сотрудники полиции оперативно оказали помощь беременной женщине

Сотрудники полиции оперативно оказали помощь беременной женщине

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В больнице у женщины обнаружили осложнения и ее срочно транспортировали на вертолете в перинатальный центр города Ижевска.

«Привезли меня вовремя, если бы упустили время, то ничем бы помочь не смогли, или были бы тяжелые последствия. Я благодарю неравнодушных полицейских и врачей. Благодаря их правильным действиям и «большому сердцу», у меня есть доченька. Девочка родилась в срок, здоровая», – говорится в сообщении.

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