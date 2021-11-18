«Если бы упустили время, то ничем бы помочь не смогли»: полицейские спасли ребенка беременной женщины из Удмуртии

Здоровью матери и ребенку ничего не угрожает Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба МВД России по Удмуртии поделилась доброй историей. Женщина на седьмом месяце беременности возвращалась домой и внезапно почувствовала сильную боль в животе. Ей повезло, что рядом с ней проезжал автомобиль с полицейскими. Капитан полиции Иван Князев и инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Елена Шерстобитова предложили отвезти будущую маму домой.

Но в дороге ей стало хуже. Было принято решение доставить женщину в больницу. Чтобы не терять время, сотрудники вызвали медиков. Уже через несколько километров женщину передали бригаде скорой помощи.

Сотрудники полиции оперативно оказали помощь беременной женщине Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В больнице у женщины обнаружили осложнения и ее срочно транспортировали на вертолете в перинатальный центр города Ижевска.

«Привезли меня вовремя, если бы упустили время, то ничем бы помочь не смогли, или были бы тяжелые последствия. Я благодарю неравнодушных полицейских и врачей. Благодаря их правильным действиям и «большому сердцу», у меня есть доченька. Девочка родилась в срок, здоровая», – говорится в сообщении.

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