Трехлетнего ребенка-инвалида в Удмуртии обеспечат зарубежным лекарством после вмешательства прокуратуры

Несмотря на решения консилиума и врачебной комиссии, ребенок так и не получил необходимый препарат. Фото: pixabay.com

В Удмуртии были нарушены права трехлетнего ребенка-инвалида на льготное обеспечение лекарствами, сообщает региональная прокуратура. В надзорное ведомство Воткинска поступило соответствующее обращение, в связи с которым была проведена проверка. Отмечается, что малыш страдает редким орфанным заболеванием.

«Консилиумом врачей обособленного структурного подразделения «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России, а также решением врачебной комиссии медицинской организации в связи с абсолютными показаниями и отсутствием альтернативных препаратов для лечения заболевания принято решение о назначении ребенку к индивидуальному применению и ввозу не зарегистрированного на территории Российской Федерации лекарственного препарата «Вигабатрин», – говорится в сообщении.

Несмотря на решения консилиума и врачебной комиссии, ребенок так и не получил необходимый препарат.

Прокуратура направила судебный иск о возложении обязанности на региональный Минздрав обеспечить малыша лекарством в полном объеме. Министерство удовлетворило требование прокурора.

Исполнение судебного решение находится на контроле прокуратуры.

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