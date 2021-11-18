Географический клуб из Ижевска занял 5 место в общем зачете среди 208 клубов по всему миру

В 2019 году этот клуб выиграл грант Русского географического общества - 100 000 рублей. Фото: https://pixabay.com/

Подведены итоги деятельности молодежных клубов Русского географического общества за первое полугодие 2021 года. Как сообщает пресс-служба Администрации города, клубы оценивали по следующим критериям:

- работа со СМИ;

- активность в социальных сетях;

- уровень и качество проведенных мероприятий;

- креативный подход к реализации проектов.

Участники клуба. Фото: Администрация города

Напомним, что Молодежный клуб Российского географического общества в школе № 40 образовался в 2016 году. Дружная команда клуба активно организует и проводит множество городских и республиканских мероприятий.

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