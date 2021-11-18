В вузах Удмуртии введут обязательные QR-коды?

Минобразования России разрешило университетам вводить QR-коды для посещения занятий. Фото: архив КП

В России продолжает сохраняться неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, заболеваемость коронавирусом продолжает расти. В связи с этим федеральное Минобразования разрешило университетам вводить QR-коды для посещения занятий. Мы обратились к высшим учебным заведениям Ижевска с просьбой дать комментарии по этому поводу.

В УдГУ сообщили, что пока вопрос даже не обсуждался. «На данный момент студенты спокойно проходят в учебное заведение. Никаких разговоров по этому поводу пока не велось», – сообщает вуз.

ИжГСХА также продолжает работу в привычном режиме: «Пока никаких распоряжений по этому поводу не поступало».

В ИжГТУ отметили, что предпосылок к введению QR-кодов для допуска к занятиям пока нет.

«Сейчас нет оснований и распоряжений со стороны руководства Удмуртии и Министерства науки высшего образования РФ по использованию QR-кодов в учебном процессе. А внеучебные мероприятия вуза могут посещать только студенты, имеющие QR-код», – рассказали в университете.

Кратким комментарием поделилась и ИГМА: «Пока не планируем».

Таким образом, на момент обращения (16-17 ноября) студенты ижевских вузов посещают занятия в обычном режиме. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, с 15 ноября в Удмуртии отменили QR-коды для родителей, которые провожают детей в кружки.

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