Более 8 млн рублей дополнительно выделят из бюджета Ижевска на переселение жителей бараков

На данный момент переселения из ветхого жилья ждут 1069 ижевчан. Фото: архив КП

18 ноября на очередной сессии гордумы Ижевска были внесены изменения в расходную часть муниципального бюджета. Как сообщает пресс-служба городской администрации, депутаты поддержали решение выделить 8,2 млн рублей на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы для строительства дома на 100 квартир в поселке Машиностроитель. Сюда планируют переселить жителей снесенных бараков – дом будет построен на их месте.

«Строительство дома в поселке Машиностроителей поможет Ижевску выполнить данное обязательство и сэкономить бюджетные средства. Для расселения требуются квартиры небольшой площади, которых недостаточно на рынке Ижевска. А все дополнительные метры приобретаются за счет бюджета республики», – отметил председатель городского парламента Фарит Губаев (цитата по пресс-службе муниципалитета).

Также он напомнил, что Ижевск участвует в Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Изначально программа была рассчитана на 6 лет (до 2025 года), однако республика вошла в число регионов, обязавшихся реализовать ее на два года раньше.

«Строительство дома под нужды программы позволит спроектировать квартиры требуемой площади. Земельный участок выделен бесплатно, подключение к сетям будет выполнено без дополнительных обременений – это снизит стоимость квадратного метра в доме, как минимум, на 20%. Проект строительства МКД в поселке Машиностроитель поможет Ижевску выполнить программу переселения граждан из аварийного жилья в ближайшие два года и минимизировать нагрузку на бюджет, – рассказал Губаев.

Всего до 2023 года требуется расселить 107 ижевских многоэтажек. Все они признаны аварийными до 1 января 2017 года. Программа переселения затрагивает 1 884 человека, из них более 40% уже получили жилье либо финансовую компенсацию.

«Осталось переселить 1069 человек из аварийного жилья площадью 18,5 тысяч кв. метров», – резюмируют в пресс-службе городской администрации.

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