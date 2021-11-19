Картина ижевчанки попала в популярный сериал «Игра в кальмара»

Та самая картинка, появившаяся в сериале. Фото: instagram.com/eve_farb/

Ижевчанка Елена Баренбаум увидела свою иллюстрацию «Зайцы»

в кадре одной из серий популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Девушку с детства привлекало рисование, она даже посещала художественную школу. Но когда пришло время выбирать дальнейший путь, она поступила на психолого-педагогический факультет и рисование было заброшено.

«Я вернулась к этому уже в зрелом возрасте – в 33-34 года, когда случайно купила графический планшет. И тут понеслось», – говорит она.

Сейчас Елена совмещает две профессии – психолога и иллюстратора. Иногда она консультирует людей как коуч или психолог, но основное время уходит на рисунки.

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<img src="https://www.kp.ru/share/i/4/2262597/wr-960.jpg" width="631" border="1" alt="" title="«Картинка имеет тот язык, который не требует перевода» – говорит Елена. Фото: Фото: instagram.com/eve_farb/"/>

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«Картинка имеет тот язык, который не требует перевода» – говорит Елена. Фото: Фото: instagram.com/eve_farb/

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Ее профессиональный путь на этом поприще начался с иллюстраций для книги своего друга-ижевчанина, Александра Смакотина.

За три года девушке удалось проиллюстрировать около 15 книг от разных издательств, таких как «Эксмо», «АСТ», «Росмэн», и др. Заказчики находят ее через соцсети.

«На книжках сильно много не заработаешь, в среднем книжка-картинка (32-38 полос) в России стоит 50-120 тысяч рублей. В Европе и США эта работа оплачивается лучше» – рассказывает Елена.

На одну полосу у девушки уходит один день. Но иногда получается создать иллюстрацию и за час, в зависимости от степени проработки.

Про то, что ее картина «Зайцы» появилась в самом популярном сериале она узнала из Инстаграма.

«Одна из подписчиц прислала скрин экрана с моей картинкой. Я подумала – «О, класс» и забыла. А потом еще человек 20 прислали скрины в личку. Я не думала, что это вызовет такой резонанс. Но самое приятное было, когда сын сказал: «Мама, да ты крутая!»», – вспоминает Елена.

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<img src="https://www.kp.ru/share/i/4/2262596/wr-960.jpg" width="635" border="1" alt="" title="Кадр из «Игры в кальмара»"/>

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Кадр из «Игры в кальмара»

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Эту иллюстрацию у Елены выкупили на одном из стоков по эксклюзивной лицензии за 800 долларов (около 60 тыс. рублей). Когда сток выкупает картинку, это означает, что она должна быть удалена со всех других площадок.

Но до сделки со стоком, «Зайцы» продавалась для разных постеров.

«Возможно, картинка просто оказалась случайно как реквизит у кого-то из съемочной группы, я не знаю», – комментирует ситуацию девушка.

Сейчас Елена работает над книгой со своими рисунками, а также она планирует выпустить учебник по персонажной иллюстрации.

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