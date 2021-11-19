Водитель из Удмуртии сбил двух дорожных рабочих

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Окончено расследование в отношение 27-летнего жителя Можги, который совершил наезд на двух дорожных рабочих, а впоследствии скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе следственной проверки было установлено, что на дороге были соблюдены все правила техники безопасности, место проведения дорожных работ обозначено специальными дорожными знаками, на работниках имелись светоотражающие жилеты.

Водитель ехал с большой скоростью – 104 км/ч, когда максимально допустимая была 60 км/ч. Также, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину уже лишали водительских прав за аналогичное преступление. Теперь ему грозит уже лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, трагедия произошла еще в апреле и сначала его арестовали лишь на 2 месяца.

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