13 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Выздоровели 340 жителей Удмуртии. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 19 ноября в республике выявлено 377 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 31 ребенок и 96 человек старше 65 лет. Зафиксировано 13 смертей.

340 человек выздоровели, их выписали.

7 420 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 926 - в состоянии средней степени тяжести, 319 – в тяжелом состоянии.

Всего на 19 ноября в Удмуртии зарегистрировано 71 488 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 60 261 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 122 летальных исхода.

Вакцинированы 607 416 жителей Удмуртии. Из них 392 031 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 106 583 человека.

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