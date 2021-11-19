Прямые авиарейсы из Ижевска в Новосибирск откроются с 20 декабря

Рейсы запускаются в партнерстве с авиакомпанией S7 Airlines. Фото: Федор Ушаков

С 20 декабря текущего года откроются прямые авиарейсы Ижевск – Новосибирск – Ижевск, сообщает «Ижавиа» на своей странице в Facebook. Рейсы запускаются в партнерстве с авиакомпанией S7 Airlines.

«Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам», – говорится в сообщении.

Вылет из Новосибирска в Ижевск – в 22:30 по местному времени, прилет – в 22:45 по ижевскому времени. Вылет из Ижевска в столицу Сибири – в 23:35 по ижевскому времени, прилет – 05:35 по местному.

Отмечается, что благодаря новым рейсам можно будет более удобно добираться из Ижевска в Иркутск, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут и обратно, делая пересадку в Новосибирске.

Билеты можно приобрести на сайте и в мобильном приложении S7 Airlines, а также в кассах ижевского аэропорта или в офисах АО «Ижавиа».

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