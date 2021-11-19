39-летнюю жительницу Ижевска насмерть забили ножкой от табурета

По данным следствия, выпив, мужчина и женщина поссорились на бытовой почве. Фото: pixabay.com

В квартире одного из домов на Воткинском шоссе в Ижевске обнаружено тело 39-летней женщины со следами насильственной смерти. Как сообщается в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, в ее непредумышленном убийстве по части 4 статьи 111 УК РФ обвиняется ранее судимый 49-летний сожитель.

«По данным следствия, вечером 17 ноября 2021 года около 22 часов обвиняемый совместно с потерпевшей употребляли спиртные напитки в одной из квартир в доме на Воткинском шоссе г. Ижевска», – говорится в сообщении.

Выпив, мужчина и женщина поссорились на бытовой почве. Следствие полагает, что в ходе конфликта обвиняемый схватил ножку от табурета и нанес сожительницы множественные удары по голове, в результате которых она скончалась.

В рамках расследования произведены осмотр места происшествия и допрос обвиняемого. Назначены медицинская, биологическая и другие судебные экспертизы. Готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

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