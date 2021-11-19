Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «В выходные ожидается сильнейший за 73 года снегопад»

По словам градоначальника, снегоуборочная техника готова к выходу в город. Фото: Олег Бекмеметьев

Все городские службы Ижевска приведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым в выходные сильнейшим снегопадом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев

«Сильнейший за 73 года снегопад прогнозируют синоптики в Центральной России в предстоящие выходные. Ожидается выпадение четверти месячной нормы осадков», – написал Бекмеметьев.

По его словам, снегоуборочная техника готова к выезду в город. Для бригад ручного труда в количестве 70 человек и для службы технического надзора ближайшие выходные дни будут рабочими. В приоритете улицы, по которым курсирует общественный транспорт, подходы и подъезды к больницам и другим социальным учреждениям, остановки общественного транспорта, тротуары и зоны пешеходных переходов.

«Техника не сразу может прийти в удаленные от центра районы, в микрорайоны частной застройки. Но задача для дорожников стоит – к утру понедельника обеспечить горожанам беспрепятственный выезд до работы, школ и детских садов из любой точки Ижевска», – пишет градоначальник.

Также глава города напомнил об особенностях технологии уборки: противогололедный материал наносится до и во время снегопада (если он затянется надолго). Спустя несколько часов снежную массу, вступившую в реакцию с реагентом, подметают. В связи с этим на отдельных участках некоторое время будет сохраняться высокая влажность.

Мэр попросил ижевчан внимательнее отнестись к прогнозу синоптиков и не планировать дальние поездки, пользоваться личным транспортом в снегопад лишь в случае крайней необходимости, соблюдая при этом безопасную дистанцию и скоростной режим.

Телефон единой диспетчерской городского хозяйства для обращений граждан – 998-072.

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