Взламывал аккаунты и просил денег в долг: жителя Оренбужья подозревают в хищении средств со счетов жителей Удмуртии

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Амир Закиров

Установлена причастность 25-летнего жителя Оренбургской области к совершению трех фактов мошенничества в отношении жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского МВД. По версии следствия, злоумышленник приобретал в интернете пароли к аккаунтам пользователей соцсетей и от имени их владельцев рассылал знакомым и родственникам сообщения с просьбой одолжить ему денег для покупки какого-либо товара.

«При этом он предоставлял данные банковских счетов, на которые нужно перевести деньги, и обещал в ближайшее время вернуть средства», – говорится в сообщении ведомства.

По всем фактам были возбуждены дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемого поместили в СИЗО, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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