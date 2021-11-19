В краже мусорных контейнеров подозревают двоих жителей Ижевска

Злоумышленники сдали контейнеры в пункт приема металлолома. Фото: архив КП

В дежурную часть УМВД России по Ижевску обратилась председатель одного из СНТ, расположенного в Индустриальном районе города. Как сообщает пресс-служба ведомства, неизвестные похитили два металлических контейнера для мусора, находившиеся у въезда на территорию садового товарищества. Содержимое контейнеров злоумышленники свалили на землю. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Ижевску установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 29-летний мужчина и 46-летняя женщина», – говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые вместе выпивали на территории СНТ, после чего похитили вышеупомянутые контейнеры и сдали их в пункт приема металлолома.

Контейнеры обнаружили и изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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