Главную новогоднюю елку Ижевска начнут монтировать в начале декабря

В прошлом году елка на Центральной площади зажглась 19 декабря. Фото: Лада Иванова

В начале декабря начнется монтаж новогодней елки на Центральной площади Ижевска, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, уже 1 декабря в столице Удмуртии включат праздничную иллюминацию.

«Как только на сформируется лед нужной толщины, приступят к монтажу ледового городка, он разместится на верхней площадке Центральной площади», – добавили в администрации.

Напомним, в прошлом году главную елку города зажгли 19 декабря.

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