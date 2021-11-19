Загранпаспорт нового образца можно оформить в криптобиокабинах в двух МФЦ Ижевска

Все МФЦ работают по предварительной записи и с разделением потоков заявителей Фото: pixabay.com

Новый программно-технический комплекс появился в двух МФЦ Ижевска, сообщает пресс-служба администрации города. Всего в Удмуртии открыли 4 криптокабины. Воспользоваться услугой ижевчане смогут на ул. Молодежная, 103В и ул. Азина, 146.

Внутри криптобиокабины есть цифровая фотокамера, сканер отпечатков пальцев, считыватели штрих-кода и микросхем паспортов.

Как это работает:

- Для начала нужно подать заявление и предоставить пакета документов сотруднику МФЦ.

- Затем заявитель проходит в криптобиокабину, чтобы сделать фото и пройти дактилоскопию. Для удобство в кабина есть виртуальный помощник для подсказок.

- Потом из МФЦ документы отправятся на рассмотрение в МВД, где решается вопрос о выдаче загранпаспорта.

- Забрать готовый паспорт можно в том же МФЦ, в котором подавались документы.

Криптокабина. Фото: Официальный сайт Главы УР

График работы МФЦ по предварительной записи и с разделением потоков заявителей:

- понедельник, вторник, четверг, суббота — общие дни. В эти дни могут прийти как вакцинированные, так и невакцинированные;

- среда, пятница — дни для посетителей с QR-кодами и ПЦР-тестами (полученными не ранее чем за 72 часа).

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