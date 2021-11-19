Есть вопрос: почему около пешеходного моста через улицу Карла Маркса образовался провал?

Сейчас яму можно не заметить из-за снега. Фото: Анастасия Захарова

Читатели «Комсомолки» заметили, что около пешеходного моста через улицу Карла Маркса образовался провал, который долгое время не могут убрать. При этом яма появилась на границе между благоустроенной и неотремонтированной частями Центральной площади.

«Обнаружила провал еще в начале ноября. Месяц заканчивается, а яму так и не убрали. Сюда же запросто кто-то может провалиться и сломать ногу!», — возмущается читательница Алена.

Яма образовалась еще в начале ноября. Фото: Анастасия Захарова

В администрации Ижевска в ответ на запрос «Комсомолки» сообщили, что возможной причиной провала стала «некорректная совместная работа конструкций нового покрытия Центральной площади и конструкций пешеходного моста через ул. К. Маркса». В Службе городского строительства предположили, что Администрация Октябрьского района демонтировала плитку, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

«Виновных в данной ситуации нет. Новые строительные конструкции, как правило, дают усадку в течение двух-трех лет. При совместной эксплуатации со старыми конструкциями ситуация усугубилась», — прокомментировали в ответе на наш запрос.

Лестничный сход не признан аварийным. Восстановительные работы проведут в кратчайшие сроки в рамках гарантии (когда именно, неизвестно).

В службе городского строительства добавили, что ремонт моста запланирован на 2022 год. Однако ранее сообщалось, что в следующем сезоне проведут только реконструкцию эспланады на участке от ул. Красной до ул. М. Горького. Для ремонта моста готовят проектно-сметную документацию. Ее получат к декабрю. Далее начнется поиск источников финансирования реконструкции, потому что мост нельзя привести в порядок в рамках проекта «Жилье и городская среда»: он является объектом улично-дорожной сети.

Напомним, на прошлой неделе открыли после ремонта первую часть эспланады

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