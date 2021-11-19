Водитель «легковушки» погибла после столкновения с пассажирской «Газелью» в Удмуртии

Предварительно, женщина не справилась с управлением при повороте. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 19 ноября, около 12:00, недалеко от деревни Игрово Киясовского района Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, предоставленной 1-м отделом УГИБДД по республике, водитель автомобиля RENAULT LOGAN - женщина 1983 года рождения - не справилась с управлением при повороте и вылетела «на встречку», после чего столкнулся с микроавтобусом GAZ GAZELLE.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате аварии водитель легкового автомобиля - женщина 1983 года рождения - получила смертельную травму. Водитель микроавтобуса - мужчина 1982 года рождения - не пострадал. В салоне автобуса перевозилось 8 пассажиров, 5 из них доставлены в медучреждение для дальнейшего обследования, 3 осмотрены на месте, оказана разовая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что погибшая водитель «легковушки» не была пристегнута ремнями безопасности.

Погибшая не была пристёгнута ремнем безопасности. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водитель из Удмуртии сбил двух дорожных рабочих

13 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки