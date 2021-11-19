В Удмуртии матросы вытащили провалившегося под лед рыбака

Напоминаем вам, лед на водоемах еще очень тонкий Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Поисково-спасательная служба Удмуртии сообщила, что на реке Кама, в районе Воложки, во время рыбалки под лед провалился человек. Сначала к нему на помощь бросился рыбак, который занимался подледной ловлей неподалеку, но не смог добраться до него.

Помочь мужчине смогли матросы стоящего рядом буксира. Они бросили ему трап, по которому подняли на борт судна. Спасатели проводили пострадавшего к своему автомобилю и согревали до прибытия скорой помощи.

Спасение рыбака с помощью буксира Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Мужчину госпитализировали с признаками обморожения.

Стоит напомнить, что это уже второе происшествие на тонком льду. К счастью, трагедии удалось избежать и оба рыбака остались живы.

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