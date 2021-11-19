Стартовала регистрация на бизнес-форум «Сделано в Удмуртии – 2021»

В этом году он пройдет в онлайн-формате. Фото: Корпорация развития Удмуртии

Сегодня, 19 ноября, стартовала регистрация на предпринимательский форум «Сделано в Удмуртии – 2021». Как сообщает пресс-служба Корпорации развития республики, в этом году он пройдет в онлайн-формате и продлится с 6 по 10 ноября.

«В этом году мы продолжаем онлайн-формат. Это позволяет нам пригласить большое количество экспертов по самым разным темам. При этом каждый участник сможет присоединиться в удобное для него время и послушать спикеров со всей России. Все лекции будут объединены одной общей темой — «Тренды, которые меняют мир»», — прокомментировал первый зампредседателя правительства региона Константин Сунцов.

Отмечается, что в канун форума на сайте Корпорации развития Удмуртии появится новогодняя елка с подарками для бизнесменов, самозанятых и тех, кто только собирается заняться предпринимательской деятельностью. Ежедневно на елочных украшениях будут появляться по 4 выступления спикеров, а под елкой каждый из участников форума сможет найти бонусы от партнеров форума.

«На форуме выступит Владимир Волошин, Управляющий партнер Newman Sport, партнёр HACTIVE, GOSUP, с темой «Глобальные тренды, которые меняют жизнь и бизнес в сфере спорта и здоровья». Антон Козлов, совладелец крупнейшего онлайн-экомаркета в России 4fresh, выступит с темой «Бизнес со смыслом: как построить команду единомышленников, действующую по принципам самоуправления». Евгений Щепин, руководитель проекта «Вкусвилл. Практика», автор двух книг о бизнесе, расскажет, как окупается человеческий подход в бизнесе», — говорится в сообщении.

К отдельной площадке для самозанятых смогут подключиться все желающие. Здесь можно будет послушать, например, блогера из Удмуртии Веру Трефилову (Vera Wonderbera) и фотографа Александр Маерс.

Также в рамках форума пройдет региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», в которой могут принять участие как предприниматели, так и школьники Удмуртии. Будут выявлены победители в 9 номинациях.

Регистрация на форум доступна по ссылке.

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