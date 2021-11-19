Водителя-экспедитора в Удмуртии оштрафовали за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

Мужчина положил пятитысячную купюру на переднее пассажирское сиденье служебного авто. Фото: архив КП

Мировой судья в Глазовском районе Удмуртии рассмотрел уголовное дело по обвинению гражданина И. в попытке дать мелкую взятку полицейскому (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 291.2 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Судом установлено, что И., являющийся водителем-экспедитором, следуя по территории Глазовского района, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России «Глазовский» в связи с установлением факта совершения И., административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Пытаясь уйти от ответственности, 18 августа текущего года гражданин И., находясь в служебной машине, положил на коврик переднего пассажирского сиденья взятку в размере 5 000 рублей.

Сотрудник полиции отказался принять взятку и составил административный протокол, а спустя время И. оказался на скамье подсудимых.

Суд признал его виновным и назначил ему штраф. На какую сумму был оштрафован гражданин И., в сообщении прокуратуры не уточняется.

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