Почему на эспланаде не появился обещанный арт-объект и когда начнется ремонт моста на Центральной площади Ижевска

так должен был выглядеть арт-объект на обновленной эспланаде. Фото: Центр развития дизайна и городской среды

Обещанный арт-объект «Сириус» так и не появился на обновленной Центральной площади Ижевска, хотя его ожидали увидеть многие горожане.

Рассказываем, как он должен был выглядеть и почему не удалось установить. А также о том, какие парки открылись после ремонта и когда начнутся работы на мосту.

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