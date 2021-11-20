10 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

356 человек выздоровели. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 20 ноября в республике выявлено 378 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 37 детей и 89 человек старше 65 лет. Зафиксировано 10 смертей.

356 человек выздоровели, их выписали.

7 484 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 900 - в состоянии средней степени тяжести, 293 – в тяжелом состоянии.

Всего на 20 ноября в Удмуртии зарегистриро вано 71 866 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 60 617 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 132 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 611 301 житель Удмуртии. Из них 398 348 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 107 202 человека.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Захотел приехать в Ижевск на Новый год, и я не смогла ему отказать»: ижевчанка о браке с голландцем на расстоянии

20 ноября Ижевск накроет продолжительный мокрый снег