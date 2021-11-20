20 ноября Ижевск накроет продолжительный мокрый снег

Снег будет умеренным, но мокрым и продолжительным. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 ноября, суббота. «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня днем в столице Удмуртии сохранится циклонический характер погоды. Ожидаются 0..-2°С, продолжительный умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

На дорогах возможны снежный накат и гололедица.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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